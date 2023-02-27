"Штормити" буде ще два дні: вчені попередили про посилення магнітної бурі на Землі

Потік заряджених частинок вдарив по магнітосфері 26 лютого, інформує ZN.ua.

Вчені прогнозують сильну магнітну бурю на Землі
© Solar Dynamics Observatory

Як і прогнозували вчені, 26 лютого на Землю обрушився корональний викид маси, який випустило Сонце. В результаті нашу планету накрила магнітна буря категорії G2, повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space weather.

Але на цьому проблеми не закінчуються. До Землі летить ще один корональний викид маси. Його вплив може посилити магнітні бурі, які вже вирують на нашій планеті, до категорії G3 (сильні). Відчуватимуться ці зміни ще два дні: 27 та 28 лютого.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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