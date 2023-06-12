Новий удар з боку Сонця: на Землі очікується магнітна буря

Вона буде слабкою.

Вчені прогнозують, що у вівторок, 13 червня Землю може накрити магнітна буря. Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, вона буде слабкою, категорії G1, інформує ZN.ua .

13 червня на Землі очікується магнітна буря © Solar Dynamics Observatory

Зазначається, що магнітна буря буде пов'язана з корональним викидом маси (КВМ), який Сонце викинуло у бік нашої планети. КВМ став наслідком спалаху класу М2.5, який стався на нашій зірці 9 червня.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.