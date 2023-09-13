Несподіваний удар з боку Сонця: Землю накрила магнітна буря

Вчені її не прогнозували.

У вівторок, 12 вересня, Землі досяг корональний викид маси (КВМ) з боку Сонця, який став несподіванкою для вчених. Внаслідок цього планету накрила магнітна буря, інформує ZN.ua.

Несподіваний удар з боку Сонця: Землю накрила магнітна буря
Сонце атакувало Землю потоком плазми
© NASA

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather, на Землю обрушилася магнітна буря категорії G2, середня. Вона викликала яскраві полярні сяйва за Полярним колом.

Магнітна буря затихла за кілька годин.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Діставайте ковдри: синоптик попередив про найхолоднішу ніч цього тижняДіставайте ковдри: синоптик попередив про найхолоднішу ніч цього тижня
Похолодання та дощі: синоптики назвали дату, коли чекати погіршення погодиПохолодання та дощі: синоптики назвали дату, коли чекати погіршення погоди
Несподіваний удар з боку Сонця: Землю накрила магнітна буряНесподіваний удар з боку Сонця: Землю накрила магнітна буря
Блок рекламы


Похожие новости
Наближається магнітна буря: Сонце знову «атакує» ЗемлюНаближається магнітна буря: Сонце знову «атакує» Землю
Подвійний удар: Землю накриє сильна магнітна буряПодвійний удар: Землю накриє сильна магнітна буря
Новий удар з боку Сонця: Землю накриє магнітна буряНовий удар з боку Сонця: Землю накриє магнітна буря
Землю накрила магнітна буря: що стало причиноюЗемлю накрила магнітна буря: що стало причиною
Новий удар з боку Сонця: на Землі очікується магнітна буряНовий удар з боку Сонця: на Землі очікується магнітна буря
Затяжний шторм: Землю накрила магнітна буряЗатяжний шторм: Землю накрила магнітна буря
«Бурхливі» вихідні: Землю може накрити магнітна буря«Бурхливі» вихідні: Землю може накрити магнітна буря
Наприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буряНаприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буря
Можлива магнітна буря: до Землі мчить потік сонячного вітруМожлива магнітна буря: до Землі мчить потік сонячного вітру
Зима раптово обрушилася на українську землю: з'явилися кадри першого снігуЗима раптово обрушилася на українську землю: з'явилися кадри першого снігу
Последние новости
Подгружаем последние новости