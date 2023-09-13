Несподіваний удар з боку Сонця: Землю накрила магнітна буря

Вчені її не прогнозували.

У вівторок, 12 вересня, Землі досяг корональний викид маси (КВМ) з боку Сонця, який став несподіванкою для вчених. Внаслідок цього планету накрила магнітна буря, інформує ZN.ua .

Сонце атакувало Землю потоком плазми © NASA

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather , на Землю обрушилася магнітна буря категорії G2, середня. Вона викликала яскраві полярні сяйва за Полярним колом.

Магнітна буря затихла за кілька годин.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.