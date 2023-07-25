Наближається магнітна буря: Сонце знову «атакує» Землю

До планети летить хмара плазми, викинута зіркою.

Вчені заявили про те, що до Землі летить хмара плазми, яку викинуло Сонце. За прогнозами дослідників, вона може спричинити на нашій планеті слабку магнітну бурю, повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space weather.

Наближається магнітна буря: Сонце знову «атакує» Землю
Сонце знову "атакує" Землю
© NASA

Наголошується, що магнітна буря накриє Землю вранці 27 липня. Вона стане наслідком коронального викиду маси, що відбувся на Сонці 23 липня, інформує ZN.ua.

«Відповідальний» за викид спалах класу С5, джерелом якого стала пляма AR3376. В результаті від зірки відокремилася відносно невелика магнітна нитка.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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