Наприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буря

Вчені прогнозують, що у п'ятницю, 17 лютого, Землю може накрити магнітна буря. Вона буде «затяжною» та триватиме і 18 лютого. Пов'язана вона з потоком сонячної плазми, який летить до планети, повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.

На Сонці відбувся корональний викид маси 15 лютого. Його джерелом стала область на екваторі нашої зірки.