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2023-02-16
Наприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буря
Сонце випустило убік нашої планети потік плазми.
Сонце випустило у бік Землі хмару плазми© European Space Agency
Вчені прогнозують, що у п'ятницю, 17 лютого, Землю може накрити магнітна буря. Вона буде «затяжною» та триватиме і 18 лютого. Пов'язана вона з потоком сонячної плазми, який летить до планети, повідомляє сайт відстеження космічної погоди
На Сонці відбувся корональний викид маси 15 лютого. Його джерелом стала область на екваторі нашої зірки.
Фаїна Вауліна, ZN.ua