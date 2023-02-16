Наприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буря

Сонце випустило убік нашої планети потік плазми.

Наприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буря
Сонце випустило у бік Землі хмару плазми
© European Space Agency

Вчені прогнозують, що у п'ятницю, 17 лютого, Землю може накрити магнітна буря. Вона буде «затяжною» та триватиме і 18 лютого. Пов'язана вона з потоком сонячної плазми, який летить до планети, повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather.

На Сонці відбувся корональний викид маси 15 лютого. Його джерелом стала область на екваторі нашої зірки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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