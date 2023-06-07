Затоплення Херсонщини може призвести до зникнення рідкісних видів тварин та давніх лісів регіону

Також через повінь загине уся молода популяція птахів.

Практично миттєве підняття рівня води на знижених ділянках акваторії Дніпра нижче Каховського водосховища після підриву ГЕС не залишає шансів на виживання більшості наземних тварин та колоніям більшості видів птахів, заявляє Українська природоохоронна група, інформує ZN.ua .

Товстохвостий тушканчик Фальц-Фейна. Фото: Михайло Русин

«Популяціям деяких видів за один день 6 червня було нанесено можливо більший удар, ніж за останні 100 років", - наголошують екологи.

Зокрема під загрозою існування опинились рідкісні мурахи Ліометопум звичайний, можливе повне знищення Тапіноми кінбурнської, затопленні 70% світової популяції мишівки Нордмана, що може призвести до її зникнення в майбутньому. Також знищено до 50% популяції сліпака піщаного, ємуранчика Фальц-Фейна. Ці тварини, а також гадюка степова та полоз жовточеревий не зможуть врятуватись у бурхливому потоці.

Також в зону затоплення потраплять та будуть знищені місця гніздування водно-болотних та прибережно-водних птахів, які саме вивели пташенят.

«Деякі птахи, зокрема чаплі та чепури, коровайки, крячки, качки, погоничи, пастушок, лиска та водяна курочка, лебідь-шипун втратять свої гніздові колонії, проте зможуть відновити свою чисельність за 3-7 років. Більше часу (5-10 років) знадобиться на відновлення чисельності низки хижаків», - прогнозують фахівці.

Внаслідок підтоплення загинуть і рослини південноукраїнського краю, серед якої багато видів, що мають дуже локальне поширення саме у цьому регіоні. Ідеться передусім про рослини, характерні для піщаних екосистем, для яких навіть підняття рівня грунтових вод може бути згубним.

Унаслідок підтоплення скоріш за все загине частина березових та дубових лісів, в тому числі і одні з найбільших дубів-велетнів Херсонщини, що розташовані в Збур’ївському лісництві неподалік від берега Дніпра.

«Затоплення призведе до значного підняття рівня грунтових вод в усьому південному регіоні України. Це означатиме не лише збільшення вологи у ґрунті, а й засолення, згубне для рослинності. Наприклад, внаслідок нього можуть остаточно зникнути, як реліктові залишки природних лісів (літописна Гілея), так і створені у минулому штучні ліси на дніпровських пісках. В майбутньому це може розширити зону негативного впливу підтоплення ще на 15-20 тисяч гектарів», - кажуть науковці.