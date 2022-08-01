Може залишити людину інвалідом: у Китаї виявлено особливо отруйну змію

У Китаї був виявлений новий вид змій, чия отрута настільки сильна, що може зробити людину інвалідом.

Про це пише Daily Mail, інформує Апостроф.

Змія Gloydius lateralis була виявлена у долині Жару у національному заповіднику Цзючжайгоу у китайській провінції Сичуань.

Плазун харчується дрібними ссавцями, такими як миші, і особливо активний "в сонячні дні біля узбіччя дороги в жаркій сухій долині".

У цього виду великі очі та темно-зелене або коричневе тіло завдовжки близько 45 сантиметрів із чотирма рядами зигзагоподібних темно-коричневих плям. Безперервна сіро-коричнева смуга проходить по кожній стороні тіла та хвоста змії.

“Укуси Gloydius супроводжуються сильним болем та можуть призвести до інвалідності, якщо вчасно не лікувати. Їхня отрута може викликати пухлину, але в більшості випадків вони не смертельні. Ефект отрути цього виду все ще потребує подальшого вивчення”, – заявив доктор Шенчао Ши, один із членів групи, яка задокументувала новий вид.


Маргарита Лепс, Апостроф





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