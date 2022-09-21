У п'ятницю Землю може накрити магнітна буря

Заряджені частинки можуть призвести до появи північного сяйва, інформує ZN.ua.

У п'ятницю Землю може накрити магнітна буря
Сонце випустило убік Землі потік заряджених частинок
© Solar Dynamics Observatory

У п'ятницю, 23 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря класу G1. Про це свідчать дані сайту Spaceweather.

Наголошується, що магнітна буря буде пов'язана з високошвидкісним потоком сонячного вітру, який вдарить у магнітне поле нашої планети. Джерелом викиду матеріалу стала екваторіальна діра на Сонці.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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