У п'ятницю Землю може накрити магнітна буря

У п'ятницю, 23 вересня, на Землі очікується слабка магнітна буря класу G1. Про це свідчать дані сайту Spaceweather.

Наголошується, що магнітна буря буде пов'язана з високошвидкісним потоком сонячного вітру, який вдарить у магнітне поле нашої планети. Джерелом викиду матеріалу стала екваторіальна діра на Сонці.