Землю накрила магнітна буря: що стало причиною

Вона розпочалася ще 15 червня.

Вчені заявили, що Землю накрила магнітна буря. Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather, вона досягла середньої сили, категорії G2, інформує ZN.ua.

Землю накрила магнітна буря: що стало причиною
Сонце викинуло у бік Землі хмару плазми
© Solar Dynamics Observatory

Наголошується, що магнітна буря накрила планету після удару по магнітосфері області спільного обертання (CIR), який стався 15 червня.

CIR – це перехідні зони між потоками сонячного вітру. Плазма сонячного вітру накопичується у цих регіонах, створюючи удароподібні структури, що імітують корональні викиди маси.

Удар 15 червня утворив тріщину у магнітосфері Землі. Внаслідок цього нашу планету накрила магнітна буря класу G2.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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