Землю накрила магнітна буря: що стало причиною

Вона розпочалася ще 15 червня.

Вчені заявили, що Землю накрила магнітна буря. Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather , вона досягла середньої сили, категорії G2, інформує ZN.ua .

Сонце викинуло у бік Землі хмару плазми © Solar Dynamics Observatory

Наголошується, що магнітна буря накрила планету після удару по магнітосфері області спільного обертання (CIR), який стався 15 червня.

CIR – це перехідні зони між потоками сонячного вітру. Плазма сонячного вітру накопичується у цих регіонах, створюючи удароподібні структури, що імітують корональні викиди маси.

Удар 15 червня утворив тріщину у магнітосфері Землі. Внаслідок цього нашу планету накрила магнітна буря класу G2.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.