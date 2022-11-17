У Кенії слоненя вирішило познайомитися з репортером під час зйомок і стало зіркою мережі

Тварини часто стають головними героями кумедних відео через свою допитливість та непосидючість. Наприклад, раніше у мережі показали, як маленький пес допомагає українським захисникам копати бліндаж. Проте цього разу в центрі уваги опинилося слоненя, яке вирішило в оригінальний спосіб познайомитися із відвідувачем.

Курйозний випадок трапився у столиці Кенії. Журналіст на ім'я Елвін Каунда приїхав до притулку для слоненят у місті Найробі, щоб записати для Кенійської телерадіомовної корпорації (KBC) матеріал про те, як доглядали за тваринами в притулку у період посухи. Детальніше про це повідомляє BBC.

Однак у слоненяти були свої плани, як бачимо, воно не хотіло просто стояти на задньому тлі, поки журналіст виконував свою роботу. Тож тварина за допомогою хобота почала "знайомитися" з відвідувачем та привертати до себе увагу.

У якийсь момент Каунда вже не витримав всієї курйозності ситуації та розсміявся. Тим часом користувачі мережі здивувалися його сильній витримці, про що написали у коментарях під роликом, інформує Апостроф .

Фото: YouTube

"Мені подобається, як довго він намагається тримати себе в руках, аж до тих пір, поки хобот не почав торкатися його обличчя", "Ось що ви отримуєте, коли спілкуєтесь із цими розумними, допитливими та красивими тваринами", "У світі відбувається жах, однак це змусило мене посміхнутися", "Нам дуже потрібен був цей милий момент", "Хто цей чоловік, який зміг так довго триматись і не звертати увагу на хобот слона? Оце витримка!", "Мені байдуже, навіть якби я втратив роботу, але я б почав гратися з цим слоном, і знову сміявся б, як маленький хлопчик, отримуючи від цього неймовірне задоволення!" - висловилися люди.