Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"
Після кількох днів теплої березневої погоди в Києві з ночі, з 12 березня, почав падати сніг, який радуватиме око киян протягом дня унаслідок "мінусової" температури повітря, інформує
Про це свідчать фото, які мешканці столиці публікують у мережі.
З ночі до ранку в столиці йшов сніг, а вдень синоптики прогнозують мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильними поривами вітру до 15-20 м/с. Вранці температура ще тримається у межах -1 градуса, тоді як удень стовпчик термометра підніметься до +3+5 градусів.
За словами киян, вони люблять таку погоду й снігові сюрпризи від неї. Деякі з них навіть надихнулися чарівною і непередбачуваною погодою, згадавши слова Ліни Костенко:
І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.
І я не знаю, це весна чи ні?
Сваровськи би позаздрив дивним стразам,
що мерехтять у мене на вікні.
не встигне вийти річка з берегів, —
Весна пливе під парусом акацій,
Зима пливе під парусом снігів.