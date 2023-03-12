Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"

Після кількох днів теплої березневої погоди в Києві з ночі, з 12 березня, почав падати сніг, який радуватиме око киян протягом дня унаслідок "мінусової" температури повітря, інформує Апостроф .

Про це свідчать фото, які мешканці столиці публікують у мережі.

З ночі до ранку в столиці йшов сніг, а вдень синоптики прогнозують мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильними поривами вітру до 15-20 м/с. Вранці температура ще тримається у межах -1 градуса, тоді як удень стовпчик термометра підніметься до +3+5 градусів.

Фото: Facebook / Marina Rudenko

Фото: Facebook / Elena Melenevskaya

Фото: Facebook / Elena Melenevskaya

Фото: oukr.info

За словами киян, вони люблять таку погоду й снігові сюрпризи від неї. Деякі з них навіть надихнулися чарівною і непередбачуваною погодою, згадавши слова Ліни Костенко:

І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.

І я не знаю, це весна чи ні?

Сваровськи би позаздрив дивним стразам,

що мерехтять у мене на вікні.