Київська перепічка в домашніх умовах: як приготувати легендарну сосиску в тісті

Сосиски в тісті – популярний варіант перекусу, який дозволяє швидко вгамувати голод і насолодитися приємним смаком. І якщо ви вже пробували робити їх лінивий варіант у лаваші, цього разу побалуйте близьких київською перепічкою – легендарною сосискою у тісті, яка вважається візитівкою Києва та яку готують у самому центрі столиці вже багато років. theLime підібрав простий рецепт.

Фото: instagram.com/girleatworld

Інгредієнти для опари: дріжджі (11 г), цукор (55 г), борошно (40 г), тепла вода (550 мл), інформує Апостроф .

Інгредієнти для тіста: рослинна олія (90 мл), борошно (800 г), сіль (1 ч. л.).

Також знадобляться сосиски та олія для смаження (приблизно 1 л).

Приготування:

У глибокий посуд виливаємо теплу воду, додаємо цукор, трохи борошна та дріжджі, перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці без протягів приблизно на 30 хвилин.

Після того, як опара підніметься, додаємо до неї просіяне через сито борошно, сіль, олію і починаємо замішувати тісто ложкою. Потім знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці без протягів приблизно на 20-30 хвилин.

У каструлю з високими бортиками виливаємо багато олії. Ставимо її на вогонь і чекаємо, поки олія підігріється.

Змащуємо руки олією, відщипуємо невеликий шматочок тіста і загортаємо в нього сосиску. Викладаємо заготівлю в розпечену олію та обсмажуємо з усіх боків 5-7 хвилин – до рум'яної скоринки.

Потім дістаємо апетитні пиріжки і викладаємо на паперові рушники, щоб увібралася зайва олія.