В Україну увірветься "пекло" до 38 градусів: яким областям приготуватися

Незабаром в Україну знову повернеться спекотна погода, а стовпчик термометра показуватиме +38 градусів у тіні. Тому варто насолодитися останніми свіжими днями липня зараз, інформує Апостроф .

Про прогноз погоди розповіли синоптики Gismeteo.

Погода в Запоріжжі

З 27 липня в Запоріжжі швидко зростатиме температура повітря, і досягне вона свого піку 3 серпня, коли на термометрі покаже +38 градусів шаленої спеки. Упродовж періоду кінець липня - початок серпня повітря в Запоріжжі щодня прогріватиметься до +33+36 градусів.

Погода в Дніпрі

Схожа синоптична ситуація складається в Дніпрі, де також з 27 липня температура повітря зростатиме кожного дня й досягне максимуму 3 серпня - до +38 градусів. Водночас між цими днями також очікується спекотна погода.

Погода в Харкові

У Харкові максимальна температура не перевищуватиме +32 градусів у тіні. Після прохолодних днів з 21 до 26 липня буде складно звикати до в середньому +30 градусів щоденно.

Погода в Києві

Спека в Києві також набиратиме обертів з 27 липня. У середньому триматиметься +30+33 градуси вдень, але 2 серпня очікується +35 градусів справжньої спеки. Тому варто зараз цінувати свіжу погоду та комфортну температуру повітря, яка протримається до 25 липня (за винятком спекотної неділі).

Погода в Одесі

В Одесі прогнозується відносно рівномірний рівень температури повітря. Середне її значення +29 градусів, але будуть дні, коли стовпчик термометра показуватиме +32 градуси.

Погода у Львові

У Львові очікується мінлива погода, адже одного дня буде +31 градус, а вже наступного лише +24 градуси. Пік спеки прогнозується на 2 серпня - повітря прогріється до +35 градусів, попри дощову погоду.