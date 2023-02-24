Україну охоплять льодові морози: коли і де чекати -19 градусів

В Україну насувається суттєве похолодання та опади у вигляді снігу та дощу.

23 лютого по всій території України буде без істотних опадів. Триває зниження температури в середньому, від 3 до 7 градусів, передає " Укргідрометцентр".

Опади у вигляді невеликого дощу та снігу пройдуть 24 лютого у західних, північних та, частково, центральних областях.

Нічна температура повітря у східній та північно-східній області опуститься до -16 градусів, місцями до -19 градусів , денна очікується від -4 до +2 градусів. У західних областях та на крайньому півдні нічна температура буде на позначці 0, денна температура від +6 до +12 градусів.

На решті території України нічна температура від -3 до -9 градусів, денна від +1 до +7 градусів.

Раніше повідомлялося, що 23.02.2023 – особлива дата, експерти розповіли, що принесе цей день і чому він особливий.

Головною помилкою дзеркальних дат є планування весілля та вінчання на цей день.

Вважається, що пари, які скріплюють союз цього дня, можуть швидко розлучитися.

Також цей день зовсім не проходить для того, щоб доводити свою правоту та вступати у конфлікти.

У дзеркальну дату можна провокувати сварки і вплутуватися в чужі розбіжності.

Дзеркальна дата забороняє занепокоєння, краще провести день, не переїдаючи, не перенавантажуючись і без алкоголю.

Нумерологи зазначають, що дзеркальні дати сприятливі для починань та нових стартів.