Україну накриють сильні зливи і грози - синоптики назвали дати

Після короткого періоду сухої погоди з 4 жовтня більшу частину України знову накриють сильні зливи і грози - дощитиме скрізь, окрім східних областей, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані на сайті моніторингу погоди Ventusky.

За прогнозами синоптиків у четвер, 3 жовтня, з заходу в Україну зайде дощовий фронт, який принесе невеликі опади в західні і центральні області. Температура повітря на заході знизиться до +11, на решті території до +23 вдень.

У п'ятницю, 4 жовтня, невеликі опади очікуються в західних областях, на решті території - сухо. Температура повітря очікується аналогічною попередній добі.

У суботу, 5 жовтня, дощитиме в північних областях - вранці дощі пройдуть і в Чернігівській та Сумській областях. А в другій половині дня потужні зливи заллють Одещину та Миколаївщину, а опівдні сильні зливи і грози накриють Черкащину, Кіровоградщину та Полтавщину - синоптики прогнозують випадання опадів до 52 мм.

Температура повітря в південному регіоні підвищиться до літніх +28, прохолодно буде на заході - 10-13 з позначкою "+".

В неділю, 6 жовтня, зливи і грози накриють більше частину нашої країни - сильні опади очікуються вранці в західних та центральних областях і на півдні України. До вечора дощовий фронт переміститься на північ, але на Миколаївщині ще залишаться осередки гроз.

Вдень на півдні та на сході України повітря прогріється до +27, в центральних областях та в Києві синоптики прогнозують від +15 до +21, а на заході очікується похолодання до +9.


Олена Токмач, Апостроф





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