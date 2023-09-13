Похолодання та дощі: синоптики назвали дату, коли чекати погіршення погоди

Найближчими днями погода зміниться.

Як і прогнозували синоптики, початок вересня 2023 був доволі теплим, але далі температура буде знижуватися, інформує ZN.ua.

Похолодання та дощі: синоптики назвали дату, коли чекати погіршення погоди
© opogode.ua

Синоптикиня Наталя Діденко в своєму Telegram-каналі попередила, що вже завтра атмосферний фронт принесе в Україну дощі та грози.

«Дощі з грозами спочатку пройдуть у західних областях, північних, місцями у центральних та на Одещині, а далі, 15-го вересня, підуть східніше. Температура повітря за холодним фронтом знизиться»,– повідомила вона.

У західних областях завтра очікується +20+26 градусів. На решті території ще буде тепліше – +24+29 градусів. На сході прогнозують більш прохолодну погоду – +21+24 градуси.

У столиці завтра ще очікується тепла погода, до +27 градусів. Проте в другій половині дня чи надвечір дощі з грозою прийдуть і в Київ.

За прогнозом синоптикині, зниження температури повітря через фронтальну діяльність пошириться на більшу частину України 15 вересня. Цього ж дня температура знизиться і в столиці.

Але вже на вихідних в Україні знову потеплішає.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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