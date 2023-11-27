На Україну насувається черговий циклон. В середу можуть бути нові снігопади — синоптик

Зазвичай такі циклони йдуть по діагональній траєкторії - із південного заходу на північний схід.

Синоптик Наталя Діденко розповіла, що вже сьогодні погода в Україні почне стабілізуватися після циклону, який учора прокотився країною. Очікується, що опади припиняться, але до вівторка все ще буде вітряно, попередила вона на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

На Україну насувається черговий циклон. В середу можуть бути нові снігопади — синоптик
© ДСНС / Facebook

"Кому буде сьогодні-завтра мало снігу в Києві, у середу очікується вихід чергового південного циклону зі снігопадами! Компенсуємо, якщо що", - пише Діденко, додаючи, що післязавтра погода в Україні знову погіршиться, інформує ZN.ua.

За її словами, такі циклони завжди йдуть по діагональній траєкторії - переважно із південного заходу на північний схід.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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