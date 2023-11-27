Новостей.COM ⇒
2023-11-27
На Україну насувається черговий циклон. В середу можуть бути нові снігопади — синоптик
Зазвичай такі циклони йдуть по діагональній траєкторії - із південного заходу на північний схід.
Синоптик Наталя Діденко розповіла, що вже сьогодні погода в Україні почне стабілізуватися після циклону, який учора прокотився країною. Очікується, що опади припиняться, але до вівторка все ще буде вітряно, попередила вона
© ДСНС / Facebook
"Кому буде сьогодні-завтра мало снігу в Києві, у середу очікується вихід чергового південного циклону зі снігопадами! Компенсуємо, якщо що", - пише Діденко, додаючи, що післязавтра погода в Україні знову погіршиться, інформує
За її словами, такі циклони завжди йдуть по діагональній траєкторії - переважно із південного заходу на північний схід.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua