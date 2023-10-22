Орхідея не цвіте: лайфхаки досвідчених квітникарів, які допоможуть розбудити квітку

Щоб створити вдома по-справжньому затишну атмосферу, достатньо продумати деталі інтер'єру, а також поставити декілька вазонів із кімнатними рослинами. Початківці-квітникарі, як правило, віддають перевагу фікусам, а досвідченіші – орхідеям. theLime вирішив докладніше розповісти, що робити, якщо останні вчасно не зацвіли, інформує Апостроф .

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Як стимулювати орхідею цвісти?

1. Температура

Часто орхідея не хоче цвісти насамперед через те, що вона потрапила до нас із зовсім іншого клімату. Фахівці вважають, що, створюючи перепад температури, можна змусити рослину цвісти. Для цього потрібно поставити горщик на ніч у прохолодне місце: оптимальна температура – до 15°С.

2. Вологе повітря

Також слід створити для рослини умови, максимально наближені до природних. Тому вологість у квартирі чи будинку має бути підвищеною. Цього можна досягти за допомогою зволожувача або самостійно розпорошувати воду з пульверизатора.

3. Добрива

Необхідно також скоротити кількість азоту у добривах. А фосфор, навпаки, має превалювати, адже саме він стимулює цвітіння.

4. Темне місце

Якщо орхідеї не менше 4-х років, можна помістити горщик на 5 днів у темне місце. Через 3 тижні рослина, ймовірно, випустить бутони. Цей метод годиться лише для дорослих та здорових рослин.

5. Лід

Також можна спробувати замість поливів поміщати в горщик із орхідеєю кілька кубиків льоду – так вона швидше зацвіте.

Якщо ж у неквітучої орхідеї активно росте коріння або листя, значить, у неї відповідний період розвитку. Поки цей період не закінчиться, природно, рослина не зацвіте. У такому разі варто набратися терпіння.

Фото: pixabay.com