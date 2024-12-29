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2024-12-29
В Україні на Новий рік підуть снігопади - де буде казкова погода
В Україні 31 грудня у деяких областях очікуються снігопади. Синоптики не прогнозують сильних морозів у новорічні дні.
Про це свідчать дані метеоресурсу Ventusky, інформує
Вдень 31 грудня снігопади очікуються у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях. Також сніг випаде на заході - у деяких районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.
Ввечері сніг буде йти на Волині, Житомирщині, Вінничині, Закарпатті, Прикарпатті, а також на півдні та південному сході країни.
Погода станом на 20:00
Погода станом на 23:00
У ніч на 1 січня снігопади пройдуть у деяких центральних та північних районах.
Вранці і вдень 1 січня снігопадів не буде по всій країні.
Сергій Прилуцький, Апостроф