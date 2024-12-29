В Україні на Новий рік підуть снігопади - де буде казкова погода

В Україні 31 грудня у деяких областях очікуються снігопади. Синоптики не прогнозують сильних морозів у новорічні дні.

Про це свідчать дані метеоресурсу Ventusky, інформує Апостроф .

Вдень 31 грудня снігопади очікуються у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях. Також сніг випаде на заході - у деяких районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Ввечері сніг буде йти на Волині, Житомирщині, Вінничині, Закарпатті, Прикарпатті, а також на півдні та південному сході країни.

Погода станом на 20:00

Погода станом на 23:00

У ніч на 1 січня снігопади пройдуть у деяких центральних та північних районах.

Вранці і вдень 1 січня снігопадів не буде по всій країні.