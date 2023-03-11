В Україні до снігопадів додасться штормовий вітер - ламатиме дерева: прогноз на 12 березня
Вночі 12 березня в Україні очікується погіршення погодних умов, через що в усіх регіонах встановлено І рівень небезпечності.
Про це попереджає пресслужба "Укргідрометеоцентру".
За словами синоптиків, вночі 12 березня в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. В усіх регіонах країни встановлено І рівень небезпечності через пориви вітру, швидкість яких становитиме від 15 до 20 метрів на секунду.
" Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні "Укргідрометеоцентру".
Окремо про погіршення погодних умов повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації. Пориви вітру до 20 метрів на секунду, за даними відомства, також очікуються у столичному регіоні, інформує
"Нагадаємо, під час сильних поривів вітру щільно закривайте вікна будинків. На вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач", - додали у пресслужбі КОВА.
Згідно зі шкалою, яка була ухвалена Всесвітньою метеорологічною організацією:
- 13,9 - 17,1 м/с - міцний вітер, коли хитаються невеликі стовбури дерев. На морі можуть здійматися хвилі, що піняться;
- 17,2 - 20,7 м/с - дуже міцний вітер. Ламаються гілки дерев, а громадянам важко йти проти вітру.