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2023-06-09
До +35: в кінці червня в столиці прогнозують спеку
Протягом п’яти днів температура повітря буде підвищуватись.
За попередніми прогнозами синоптиків, в другій половині червня температура повітря в Україні значно підвищиться, інформує
За прогнозами погодного ресурсу
Так, у середу, 21 червня, вдень стовпчики термометрів піднімуться вгору і покажуть +29. У четвер, 22 червня в столиці очікується +27, а 23 та 24 червня - також до +29. У неділю, 25 червня, температура вдень сягне +35 градусів. Цього ж дня прогнозують невеликий дощ.
Після спекотної неділі температура знизиться до +24.
Аліса Ігітян, ZN.ua