До +35: в кінці червня в столиці прогнозують спеку

Протягом п’яти днів температура повітря буде підвищуватись.

За попередніми прогнозами синоптиків, в другій половині червня температура повітря в Україні значно підвищиться, інформує ZN.ua .

За прогнозами погодного ресурсу Wisemeteo , третій тиждень першого літнього місяця принесе у Київ підвищення температури до +35.

Так, у середу, 21 червня, вдень стовпчики термометрів піднімуться вгору і покажуть +29. У четвер, 22 червня в столиці очікується +27, а 23 та 24 червня - також до +29. У неділю, 25 червня, температура вдень сягне +35 градусів. Цього ж дня прогнозують невеликий дощ.

Після спекотної неділі температура знизиться до +24.