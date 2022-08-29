Осінь за календарем: українців попередили про різке похолодання після спекотних днів наприкінці серпня

Появився прогноз погоди на Україні на тиждень, 29 серпня – 4 вересня.

Вже до кінця цього тижня в Україні настане осінь, і практично одразу з початку вересня температура повітря поступово знижуватиметься. Так, за даними Укргідрометцентру, погода в країні буде різною – тиждень розпочнеться з теплих днів і вже до вихідних суттєво похолодає.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 серпня на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вдень 27-32°, на півдні та сході країни вдень 30-35°.

30 серпня у західних, удень та північних та центральних областях місцями йтиме короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. 31 серпня у північно-західній та південно-східній частині без опадів, на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Температура на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-35°, на решті території вночі 14-20°, вдень у центральних областях 27-33°, у північних областях 24-29°, у західних, 31 серпня та у північних областях вночі 11-17°, вдень 21-27°.

1-4 вересня у південних, південно-західних областях, 1 вересня та східних та центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, на решті території, 3 вересня в Україні без опадів. Температура 1 вересня у західних, північних та місцевих центральних областях вночі 10-16°, вдень 19-25°, на решті території вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 26-32°. 2-4 вересня в Україні пониження температури на 3-7°.

У Києві 29 серпня буде сухим. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вдень 28-30°. 30-31 серпня місцями йтиме короткочасний дощ, гроза (вночі 30 серпня без опадів). Температура 30 серпня вночі 17-19°, вдень 27-29°, 31 серпня вночі 15-17°, вдень 24-26°. З 1 вересня у столиці очікується похолодання. Так, 1-4 вересня у Києві буде сухо. Температура вночі 12-14°, вдень 18-22°.