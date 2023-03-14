Україна переходить на літній час наприкінці березня: як адаптувати свій організм

Україна традиційно перейде на літній час в останню неділю березня. У 2023 році це буде 26 число. О 03:00 ночі годинники будуть переведені на 1 годину вперед.

Незважаючи на щорічні обговорення щодо доцільності переведення стрілок годинника двічі на рік, та адаптації під зимовий та літній час, остаточного рішення досі не прийнято, тому в березні 2023 року все залишиться як і раніше.

Противники переведення часу акцентують увагу на тому, яку шкоду для здоров'я це несе. Адже зміна часу може порушити добовий біологічний ритм організму, що призводить до порушення сну, травлення та інших важливих процесів.

Серед можливих проблем, які можуть виникнути під час переходу на літній час, є:

порушення добового ритму сну, що може спричинити втому, сонливість та інші проблеми зі сном;

порушення добового ритму травлення, що може призвести до проблем із травленням, включаючи запори, діарею та інші проблеми;

порушення добового ритму вироблення гормонів, що може призвести до зміни настрою, дратівливості та погіршення психологічного стану.

Більшість людей адаптується до переведення годинників легко і без наслідків. У перші кілька днів може відчуватися сонливість та нервозність, проте ці симптоми можна уникнути.

Щоб полегшити перехід на літній час, важливо підтримувати здоровий режим дня, стежити за сном та харчуванням.

Для адаптації до нового літнього часу можете спробувати вже в суботу і неділю прокинутися на годину раніше, а потім і лягти раніше. Тоді в понеділок після переведення часу вам буде легше прокинутися з будильником.

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