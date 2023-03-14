Україна переходить на літній час наприкінці березня: як адаптувати свій організм

Україна традиційно перейде на літній час в останню неділю березня. У 2023 році це буде 26 число. О 03:00 ночі годинники будуть переведені на 1 годину вперед.

Україна переходить на літній час наприкінці березня: як адаптувати свій організм

Незважаючи на щорічні обговорення щодо доцільності переведення стрілок годинника двічі на рік, та адаптації під зимовий та літній час, остаточного рішення досі не прийнято, тому в березні 2023 року все залишиться як і раніше.

Противники переведення часу акцентують увагу на тому, яку шкоду для здоров'я це несе. Адже зміна часу може порушити добовий біологічний ритм організму, що призводить до порушення сну, травлення та інших важливих процесів.

Україна переходить на літній час наприкінці березня: як адаптувати свій організм

Серед можливих проблем, які можуть виникнути під час переходу на літній час, є:

  • порушення добового ритму сну, що може спричинити втому, сонливість та інші проблеми зі сном;
  • порушення добового ритму травлення, що може призвести до проблем із травленням, включаючи запори, діарею та інші проблеми;
  • порушення добового ритму вироблення гормонів, що може призвести до зміни настрою, дратівливості та погіршення психологічного стану.

Більшість людей адаптується до переведення годинників легко і без наслідків. У перші кілька днів може відчуватися сонливість та нервозність, проте ці симптоми можна уникнути.

Щоб полегшити перехід на літній час, важливо підтримувати здоровий режим дня, стежити за сном та харчуванням.

Для адаптації до нового літнього часу можете спробувати вже в суботу і неділю прокинутися на годину раніше, а потім і лягти раніше. Тоді в понеділок після переведення часу вам буде легше прокинутися з будильником.

Раніше повідомлялося, які два знаки Зодіаку купатимуться в грошах наприкінці березня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
У Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха-хижака: фотоУ Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха-хижака: фото
В Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде снігВ Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде сніг
Зодіакальне світло: у березні мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне явищеЗодіакальне світло: у березні мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне явище
В Україні до снігопадів додасться штормовий вітер - ламатиме дерева: прогноз на 12 березняВ Україні до снігопадів додасться штормовий вітер - ламатиме дерева: прогноз на 12 березня
Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"
Блок рекламы


Похожие новости
Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"
В Україні до снігопадів додасться штормовий вітер - ламатиме дерева: прогноз на 12 березняВ Україні до снігопадів додасться штормовий вітер - ламатиме дерева: прогноз на 12 березня
До тепла ще далеко: якою буде погода 2 березняДо тепла ще далеко: якою буде погода 2 березня
Наприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буряНаприкінці тижня: Землю може накрити магнітна буря
Цього тижня Україна перейде на зимовий час: куди перевести стрілки годинникаЦього тижня Україна перейде на зимовий час: куди перевести стрілки годинника
Перехід на зимовий час: як підготувати організмПерехід на зимовий час: як підготувати організм
Хвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижняХвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижня
Похолодання та дощі: яким регіонам України пощастить із погодою наприкінці тижняПохолодання та дощі: яким регіонам України пощастить із погодою наприкінці тижня
Осінь за календарем: українців попередили про різке похолодання після спекотних днів наприкінці серпняОсінь за календарем: українців попередили про різке похолодання після спекотних днів наприкінці серпня
В Україні наприкінці тижня очікується справжня літня погода, але дощі не відступлятьВ Україні наприкінці тижня очікується справжня літня погода, але дощі не відступлять
Последние новости
Подгружаем последние новости