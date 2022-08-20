В Україні наприкінці тижня очікується справжня літня погода, але дощі не відступлять

В останній день цього тижня, 21 серпня, в Україні буде справжня літня погода, в деяких регіонах температура прогріється до 32 градусів.

Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф .

За її словами, у неділю максимальна денна температура повітря становитиме +24+29 градусів.

На Волині, Тернопільській, Сумській, Чернігівській місцями +21+24, свіжіше. У південній частині, на сході України традиційно спекотніше, +27+32 градуси” , - розповіла синоптик.

Дощі, як видно з прогностичної карти, можливі у Карпатах, на Закарпатті, у північних областях, десь у центральних областях можуть локально торкнутися Харківщини, а також - півдня Криму.

На решті території, за прогнозом Діденка, – сухо, сонячно.

У столиці неділя обіцяє теплу погоду із температурою повітря +27 градусів. Тут синоптик прогнозує дощ із грозою.