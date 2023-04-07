Знову дощі: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні

В Україну знову прийде дощова погода.

Після теплого березня, українців, за прогнозами синоптиків, чекає прохолодний квітень з великою кількістю опадів, інформує ZN.ua .

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Синоптикиня Наталя Діденко в своєму Telegram-каналі розповіла , якою буде погода 8 та 9 квітня. За її прогнозам, і в суботу, і на Вербну неділю переважатиме волога погода з періодичними дощами.

В Карпатах та навкологірських регіонах - мокрий сніг. Але в неділю в східних областях та в Криму опадів не очікується.

До речі, в зоні діяльності атмосферних фронтів, які принесуть нам дощі, можливі перші грози. Температура повітря поки що істотно не мінятиметься.

Протягом дня найхолодніше на заході, найтепліше на сході.

У більшості областей України очікується від +9 до +14 градусів, на сході та в прилеглих до сходу областях від +12 до +17 градусів.

У західній частині буде найхолодніше. Там в ці дня очікується від +6 до +11 градусів. Вночі можуть бути невеликі морози. Але у вівторок там потеплішає.

У Києві в суботу та неділю - періодичні дощі. Максимальна температура повітря близько +10 градусів. Стабільне тепло прийде в столицю 14-15 квітня.