До +30: синоптикиня попередила про повернення спекотних днів

Погода знову покращиться.

Останні вихідні та початок робочого тижня, як і прогнозували синоптики, виявилися прохолодними, але найближчим часом в Україну знову повернеться літня спека, інформує ZN.ua.

До +30: синоптикиня попередила про повернення спекотних днів
© Pixabay

Синоптикиня Наталя Діденко у своєму Telegram-каналі дала прогноз на найближчі дні.

Вона попередила, що завтра, 15 червня у більшості областей України очікується впродовж дня температура від +23 до +28 градусів, на заході та північному сході (Сумщина, північ Харківщини) буде трохи прохолодніше – від +20 до +25 градусів.

Незважаючи на потепління, завтра очікуються опади. Короткочасні дощі, подекуди з грозами, прогнозують майже на всій території України. Лише на Одещині, Миколаївщині та Луганщині завтра - без істотних опадів.

У Києві у четвер прогнозують теплу погоду. Очікується від +24 до +26 градусів. Вдень у столиці місцями пройде короткочасний дощ, ймовірна гроза.

За прогнозом синоптикині, надалі в Україні температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, до +25+30 градусів.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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