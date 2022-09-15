Україну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днів

На цьому тижні, з 15 по 19 вересня, в Україні очікуються дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр, інформує Апостроф .

У четвер, 15 вересня, на всій території України, за винятком Криму, будуть дощі - на півострові опадів не очікується. Температура повітря вночі буде +10...+16 °C, а вдень - +17...+27 °C.

У п'ятницю, 16 вересня, у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та Криму погода без опадів – на решті країни будуть дощі. Температура повітря вночі буде від +10 до +19 °C, а вдень - +15...+29 °C.

У суботу, 17 вересня, усю територію України вкриють дощі. Температура повітря вдень - +12...+29 °C, а вночі - +9...+19 °C.

У неділю, 18 вересня, у Криму буде сонячно, тоді як на решті території України будуть дощі. Температура повітря вдень - +7...+27, а вночі - +7...+18 °C.

У понеділок, 19 вересня, на Черкащині, а також на півдні та сході України вдень опадів не буде, а вночі очікуються дощі. На решті країни будуть дощі: температура повітря вдень - +5...+18 °C, а вночі - +10...+21 °C.