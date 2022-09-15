Україну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днів

На цьому тижні, з 15 по 19 вересня, в Україні очікуються дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр, інформує Апостроф.

У четвер, 15 вересня, на всій території України, за винятком Криму, будуть дощі - на півострові опадів не очікується. Температура повітря вночі буде +10...+16 °C, а вдень - +17...+27 °C.

У п'ятницю, 16 вересня, у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та Криму погода без опадів – на решті країни будуть дощі. Температура повітря вночі буде від +10 до +19 °C, а вдень - +15...+29 °C.

У суботу, 17 вересня, усю територію України вкриють дощі. Температура повітря вдень - +12...+29 °C, а вночі - +9...+19 °C.

У неділю, 18 вересня, у Криму буде сонячно, тоді як на решті території України будуть дощі. Температура повітря вдень - +7...+27, а вночі - +7...+18 °C.

У понеділок, 19 вересня, на Черкащині, а також на півдні та сході України вдень опадів не буде, а вночі очікуються дощі. На решті країни будуть дощі: температура повітря вдень - +5...+18 °C, а вночі - +10...+21 °C.


Євген Устименко, Апостроф





Интересные новости
Затяжні дощі у вересні та перший сніг у жовтні: у які дні у Києві вигляне сонцеЗатяжні дощі у вересні та перший сніг у жовтні: у які дні у Києві вигляне сонце
Літо-2022 виявилося аномальним: синоптики розповіли, що у ньому було особливогоЛіто-2022 виявилося аномальним: синоптики розповіли, що у ньому було особливого
На вулиці треба бути обережними: у низці українських областей оголосили штормове попередженняНа вулиці треба бути обережними: у низці українських областей оголосили штормове попередження
Холодно та мокро: на вихідних у Києві очікується неприємна погодаХолодно та мокро: на вихідних у Києві очікується неприємна погода
Мало снігу та багато морозів: якою буде у Києві зима 2022-2023Мало снігу та багато морозів: якою буде у Києві зима 2022-2023
Блок рекламы


Похожие новости
В Україну увірветься літня погода, з нотками примх осені: прогноз на 16 вересняВ Україну увірветься літня погода, з нотками примх осені: прогноз на 16 вересня
Від дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, картаВід дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, карта
"Бабине літо" увірветься в Україну в жовтні: синоптики назвали точні дати"Бабине літо" увірветься в Україну в жовтні: синоптики назвали точні дати
Дощі з грозами поділять Україну: у яких регіонах температура впаде до +7Дощі з грозами поділять Україну: у яких регіонах температура впаде до +7
В Україну увірветься скандинавський антициклон: коли чекати на похолоданняВ Україну увірветься скандинавський антициклон: коли чекати на похолодання
Осінь за календарем: українців попередили про різке похолодання після спекотних днів наприкінці серпняОсінь за календарем: українців попередили про різке похолодання після спекотних днів наприкінці серпня
В Україну повернуться грози з дощами: прогноз і карти погоди до кінця тижняВ Україну повернуться грози з дощами: прогноз і карти погоди до кінця тижня
Температура в Україні впаде до +15: мапа погоди на найближчі дніТемпература в Україні впаде до +15: мапа погоди на найближчі дні
Осінь та зима у Києві будуть теплими: детальний прогноз до лютого 2023 рокуОсінь та зима у Києві будуть теплими: детальний прогноз до лютого 2023 року
В Україну повертається спека: народний синоптик дав тижневий прогноз погодиВ Україну повертається спека: народний синоптик дав тижневий прогноз погоди
Последние новости
Подгружаем последние новости