В Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде сніг

В Україну знову повернеться зимова погода. За прогнозом синоптиків, похолодання очікується вже з цієї суботи, 11 березня. У деяких регіонах навіть випаде сніг.

В Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде сніг

Згідно з прогнозом погоди, денна температура у суботу, 11 березня, підніметься до +7...+12 градусів. Вдень пройдуть дощі на заході, сході та в центрі. Надвечір на заході температура опуститься до -4 градусів і очікується снігопад. Дощі синоптики передають на півдні та сході.

У неділю, 12 березня, температура повітря в Україні суттєво знизиться. У західних областях очікується невеликий мінус, на півночі та в центрі до +1...+2 градусів, на півдні буде близько +7 градусів. На сході вдень синоптики прогнозують до +12 градусів. Вранці на сході, центрі та півдні пройдуть дощі, а у західних та північних областях синоптики прогнозують сніг.

В Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде сніг

Наступного тижня в Україні знову потеплішає. Але ще одне похолодання припаде на початок квітня. За словами синоптика Станіслава Щедріна, квітень зустріне українців похолоданням. У Карпатах може випасти сніг, а на решті території України очікуються весняні зливи та грози. Проте вже з другої декади квітня в Україні остаточно потеплішає.

Раніше синоптик Наталка Діденко зробила свій прогноз погоди до кінця цього тижня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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