Південь Африки засипало снігом – кучугури подекуди до 2 метрів

У суботу, 21 вересня, надзвичайно сильний снігопад накрив Південну Африку - люди опинилися заблокованими в своїх автівках. Особливо постраждало шосе, що сполучає Йоганнесбург і Дурбан - до кількох ділянок дороги було неможливо дістатися.

Про це повідомляє France 24, інформує Апостроф.

Зараз у південній півкулі весна, опади у вигляді снігопаду трапляються досить рідко, а такої катастрофи ніхто не очікував. Сніг йшов понад 10 годин поспіль, опівдні неділі деякі люди все ще залишаються у своїх автомобілях.

Ключове шосе, що з’єднує Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі, було одним із найбільш постраждалих, і кілька ділянок були закриті, навіть об’їзні шляхи були непроїзними.

"Служби екстреної допомоги працювали безперервно всю ніч. Вони намагалися охопити якомога більше учасників дорожнього руху", — повідомили місцеві чиновники.

Уряд провінції Квазулу-Натал повідомив опівдні в заяві, що декільком водіям, які застрягли, доставили ковдри та їжу.

Автомобіліст Мухаммад Гулам розповів каналу Newzroom Afrika, що він провів ніч у своїй машині з дітьми біля міста Гарісміт, приблизно за 270 кілометрів на південний схід від Йоганнесбурга.

"Понад 13 годин, запасів їжі немає, я не бачу, щоб нам вдалося виїхати звідси без помічника екстреного персоналу", — сказав він.

У деяких районах випало до двох метрів снігу. Очікується, що опадів буде ще більше - рятувальники оголосили попередження помаранчевого рівня для кількох частин країни.


Олена Токмач, Апостроф





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