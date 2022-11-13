Частина України засипле снігом: прогноз синоптика на наступний тиждень

Синоптик дав прогноз погоди в Україні на наступний тиждень, з 14 по 20 листопада. Температура протягом тижня поступово падатиме, а після 15 листопада - велика ймовірність випадання снігу.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич для сайту meteoprog.ua, інформує Апостроф.

За його словами, у перші два дні тижня в країні очікується переважно суха погода зі змінною хмарністю, але вже буде значно холодніше, ніж було цього тижня.

Так, 14 листопада вночі буде +1…+6 °С, а на півдні і частково у західних областях до +10 °С. Вдень повітря прогріється до +5…+10 °С, на заході та півдні буде +8…+13 градусів тепла.

При цьому 15 листопада вночі на Лівобережжі України прогнозується -6...-1°С, на Правобережжі 0...+5°С, а вдень +4...+9°С, на Прикарпатті та частково в південних областях +10...+15°С.

Зі середи, 16 листопада, розпочнуться опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Температура також продовжить падіння. Мокрий сніг із дощем буде вночі на півночі та заході України, а вдень - на решті країни. Вночі температура повітря становитиме -1…+4 °С, але в заході та півночі +2…+7 °С. Вдень +2...+7°С, на півдні +8...+13 градусів тепла.

Фото: meteoprog.ua

У четвер, 17 листопада, дощ, що переходить у сніг та мокрий сніг, очікується на місцях заході, півночі та в Харківській області. На дорогах може бути ожеледиця. Протягом доби буде -2…+3 °С, у південних, центральних та південно-східних областях +4…+9 градусів, а в Херсонській області та в окупованому Криму +10…+15 °С.

У п'ятницю, 18 листопада, дощ пройде на Кримському півострові, Приазов'ї та на крайньому сході України. На півночі очікується сніг. Більше ніде опадів не передбачається. Вночі похолодає до -6…-1 °С, а у Криму і південному сході 0…+5 °С. День буде теплішим від -2…+3 °С, а на півдні та сході +2…+7 °С.

На вихідні, 19-20 листопада, буде все ще холодно, вночі синоптик прогнозує -8...-3°С, а вдень близько 0°С. Ніде опадів не очікується, окрім Одеської області та Криму, де буде невеликий дощ із мокрим снігом.


Катерина Глянько, Апостроф





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