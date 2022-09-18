В Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дні

В Україну незабаром зайде прохолодна погода з рясними дощами.

Свіжий прогноз погоди оприлюднила синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф.

За її словами, понеділок, 19 вересня, варто розглядати як день, коли можна трошки відпочити від похмурої погоди та дощів. Завтра в Україні найхолодніше буде в західних областях, а найтепліше - на півдні та сході.

На заході денна температура становитиме від +9 до +13 градусів, а у південих та східних регіонах - від +18 до +23.

"Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів завтра буде значно менше - невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та подекуди невеликі - на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки - видимість знижена, вологість підвищена", - продовжила Діденко у прогнозі погоди на 19 вересня.

Мешканців Києва синоптик закликала скористатися завтрашнім днем та відпочити від опадів, які незабаром повернуться до країни. У столиці у понеділок денна температура становитиме близько +15 градусів. У північних та західних областях, за словами Діденко, прогнозується сильний південно-західний вітер з поривами до 20 метрів на секунду.

Інший народний синоптик Стас Щедрін попередив, що увечері 18 вересня очікується різке погіршення погоди. За його словами, похолодання з рясними опадами зайде у кілька областей України.

"У найближчі 5 годин (увечері 19 вересня - ред.) у Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській та у північно-східних областях очікуються грози, місцями сильні зливи та шквали, також в ніч на 19 вересня, очікується різке похолодання", - зазначив народний синоптик у своєму прогнозі погоди.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Україну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днівУкраїну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днів
Хвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижняХвилі дощу та острівці сонця: якою буде погода наприкінці тижня
Україну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідніУкраїну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідні
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
В Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спекаВ Україні в "бабине літо" потеплішає до +28: де очікується найбільша спека
Блок рекламы


Похожие новости
На Україну насуваються нові хвилі дощів: прогноз погоди на початок тижняНа Україну насуваються нові хвилі дощів: прогноз погоди на початок тижня
В Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижняВ Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижня
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
Україну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідніУкраїну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідні
В Україну увірветься літня погода, з нотками примх осені: прогноз на 16 вересняВ Україну увірветься літня погода, з нотками примх осені: прогноз на 16 вересня
Україну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днівУкраїну заллє дощами: де опади будуть найближчі 5 днів
Від дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, картаВід дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, карта
"Бабине літо" увірветься в Україну в жовтні: синоптики назвали точні дати"Бабине літо" увірветься в Україну в жовтні: синоптики назвали точні дати
Літо-2022 виявилося аномальним: синоптики розповіли, що у ньому було особливогоЛіто-2022 виявилося аномальним: синоптики розповіли, що у ньому було особливого
В Україні ночі стануть теплішими: прогноз погоди до кінця тижняВ Україні ночі стануть теплішими: прогноз погоди до кінця тижня
Последние новости
Подгружаем последние новости