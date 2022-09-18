В Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дні

В Україну незабаром зайде прохолодна погода з рясними дощами.

Свіжий прогноз погоди оприлюднила синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф .

За її словами, понеділок, 19 вересня, варто розглядати як день, коли можна трошки відпочити від похмурої погоди та дощів. Завтра в Україні найхолодніше буде в західних областях, а найтепліше - на півдні та сході.

На заході денна температура становитиме від +9 до +13 градусів, а у південих та східних регіонах - від +18 до +23.

"Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів завтра буде значно менше - невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та подекуди невеликі - на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки - видимість знижена, вологість підвищена", - продовжила Діденко у прогнозі погоди на 19 вересня.

Мешканців Києва синоптик закликала скористатися завтрашнім днем та відпочити від опадів, які незабаром повернуться до країни. У столиці у понеділок денна температура становитиме близько +15 градусів. У північних та західних областях, за словами Діденко, прогнозується сильний південно-західний вітер з поривами до 20 метрів на секунду.

Інший народний синоптик Стас Щедрін попередив, що увечері 18 вересня очікується різке погіршення погоди. За його словами, похолодання з рясними опадами зайде у кілька областей України.

"У найближчі 5 годин (увечері 19 вересня - ред.) у Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській та у північно-східних областях очікуються грози, місцями сильні зливи та шквали, також в ніч на 19 вересня, очікується різке похолодання", - зазначив народний синоптик у своєму прогнозі погоди.