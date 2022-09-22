У горах уже зійшла лавина: Україну почало засипати снігом у перший місяць осені, фото і відео
В українських Карпатах випав не лише перший сніг, але вже встигло намістити кучугури до 80 см, а також навіть зафіксували сходження лавини, що є великою рідкістю для цієї пори року.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, інформує
"Такого ще не було, щоби у вересні в Українських Карпатах зійшла лавина", - дивуються рятувальники.
Крім того, надзвичайники запропонували обласному центру з гідрометеорології оголосити лавинонебезпечний сезон відкритим, не чекаючи зими.
Туристам же вони нагадали, що погодні умови в горах майже зимові - мороз, сніг і хуртовина.
У свою чергу Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що вранці на горі Піп Іван Чорногорський було хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західний, 7-8 м/с.
Температура повітря -3°С.
Також гірські рятувальники опублікували фото навколишніх краєвидів, які засипало снігом.
"Файна зима у вересні”, - коментують кадри користувачі соцмереж.