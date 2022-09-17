Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні

Цьогорічна осінь в Україні значно відрізняється від минулорічної, адже зараз майже щодня йдуть дощі, стопвчик термометра показує низькі значення температури, а рвучкий вітер збиває з ніг. Погода 18 вересня, у неділю, ще більше здивує - у Карпатах очікується мокрий сніг, інформує Апостроф .

Про прогноз погоди повідомили в Укргідрометцентрі.

18 вересня в Україні погоду визначатиме активний циклон, унаслідок якого на більшості територій країни пройдуть грозові дощі, вітер посилюватиметься до 15-20 м/с, а в деяких регіонах максимальна денна температура не перевищить +14 градусів.

Вночі в неділю у західних, північних та місцями центральних областях прогнозують значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), тоді як у Карпатах сильний дощ поєднається з мокрим снігом, на високогір'ї, можливо, утвориться сніговий покрив (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Температура повітря 18 вересня буде значно відрізнятися на сході й заході країни. Наприклад, у західних областях вночі повітря охолоне до +7+10, а вдень стовпчик термометра там покаже лише +10+14 градусів. Трішки тепліша погода очікується у північних і центральних регіонах, де вночі буде +9+15, а вдень від +15 до +25 градусів.

Водночас у східних і південних областях нічна температура триматиметься в межах +15+18 градусів, зате вдень повітря прогріється максимально до +28 градусів.