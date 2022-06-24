В Україну йде пекельна спека: де і коли стовпчики термометрів перевалять за +30

Найближчими вихідними, 25-26 червня цього року, в країні буде дуже гаряче. Спека посилиться, але подекуди пройдуть дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує Апостроф.

25 червня вдень на Сході, Півдні, Півночі та Центрі України термометри покажуть +24…+27 за шкалою Цельсія, на заході — +25…+29 за шкалою Цельсія. У Закарпатті, в Івано-Франківській та Львівській областях очікується спекотна погода – до +33 за шкалою Цельсія. У Черкасах, Харкові, Луганську, Донецьку, Херсоні та Дніпрі можливі грози.

26 червня стане ще спекотніше. В Ужгороді вдень температура прогріється до 32 градусів. Жителів південних регіонів охолодять дощі, там температура буде 24-26 градусів. Опади також очікуються на сході нашої країни, у Черкасах, Полтаві та Кропивницькому.


27 червня літо покаже всю свою міць. Дощі очікуються лише в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та Донецьку. Температура у цих "мокрих" регіонах складе 27 - 30 градусів. А ось у центрі, на Заході та Півночі буде дуже спекотно. Жителям Ужгорода, де повітря розжариться до 34 градусів, потрібно не забувати пити багато рідини. У столиці в неділю температура становитиме 30-32 градуси, опади не передбачаються.

До кінця місяця температура в країні й надалі зростатиме. 29 червня в деяких регіонах температура взагалі прогріється до 36 градусів.


Інна Погрібна, Апостроф





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