"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу

У суботу, 19 листопада, практично по свій території України очікуються складні погодні умови.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«До нас розминається черговий південний циклон», - повідомила Діденко, додавши, що на заході, півночі України та на Вінниччині буде падати сніг та мокрий сніг, очікується також ожеледиця і навіть хуртовина, через сильний вітер.

На решті території України буде переважно дощ та сильний вітер.

«Вдень у суботу циклон відсунеться, опади притихатимуть. Вітер північно-східного напрямку досягне штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно під старими гіллястими деревами, білбордами, під дахами високих будинків!», - попередила синоптикиня.

При цьому температура повітря повітря «продемонструє неймовірний контраст», і буде від +15+17 градусів на крайньому півдні та в Приазов'ї до -5 градусів в західних областях.

«Загалом: протягом дня суботи передбачається у західних та північних областях -1-6 градусів, у центральних областях +1+8 градусів, на сході +7+12 градусів, в Приазов'ї до +15 градусів, у південній частині +12+17 градусів», - зазначила Наталка Діденко.

У Києві найближчої ночі та завтра вранці, 19 листопада, буде сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, іноді хуртовини, сильний вітер.

Також Наталка Діденко порадила українцям щось мати від головного болю, адже атмосферний тиск стрибатиме.

«Протягом дня циклон пожене далі, тому опади в Києві притихнуть, але залишиться рвучкий вітер. Температура повітря в столиці 19-го листопада вночі -1-4 градуси, завтра вдень коливатиметься близько нуля», - розповіла синоптикиня.