Новий удар з боку Сонця: Землю накриє магнітна буря

Вона може тривати два дні.

Вчені попередили про те, що найближчими днями, 14 або 15 липня, Землю може накрити магнітна буря. Як повідомляє Spaceweather , на це вказують дані і NASA, і Національного управління океанографічних та атмосферних досліджень США (NOAA), інформує ZN.ua .

Землю знову накриють магнітні бурі © Solar Dynamics Observatory

Так, за даними вчених, до Землі мчить корональний викид маси, що походить від Сонця. Він досягне нашої планети 14 або 15 липня та викличе магнітну бурю категорії G1 (слабку).

Корональний викид маси відокремився від Сонця 11 липня. Він став наслідком магнітної нитки, що з'явилася на зірці.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.