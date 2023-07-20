Подвійний удар: Землю накриє сильна магнітна буря

Вона триватиме два дні.

Вчені заявили про те, що до Землі летять відразу два корональні викиди маси (КВМ), що відокремилися від Сонця. В результаті нашу планету накриє магнітна буря, яка триватиме два дні, повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather.

Подвійний удар: Землю накриє сильна магнітна буря
Сонце випустило у напрямку до Землі дві хмари плазми
© Solar Dynamics Observatory

Зазначається, перший КВМ досягне Землі 20 липня, а другий – 21 липня. Хоча «удар» буде не сильним, він може призвести до магнітних бур категорії G2 або G3 – середніх або сильних, інформує ZN.ua.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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