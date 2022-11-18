Можлива магнітна буря: до Землі мчить потік сонячного вітру

Вчені очікують на слабку магнітну бурю на вихідних.

Можлива магнітна буря: до Землі мчить потік сонячного вітру
Сонце викинуло убік Землі потік заряджених частинок
© NOAA

Дані Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США свідчать про те, що у неділю, 20 листопада, Землю може накрити магнітна буря. Вона буде пов'язана з потоком сонячного вітру, який мчить до нашої планети, повідомляє сайт спостережень за космічною погодою Spaceweather.

Зазначається, що магнітна буря буде слабкою категорії G1. В арктичних регіонах очікується північне сяйво.

Потік заряджених частинок, що рухається до Землі, пов'язаний з великою корональною дірою у південній частині Сонця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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