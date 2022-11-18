Можлива магнітна буря: до Землі мчить потік сонячного вітру

Дані Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США свідчать про те, що у неділю, 20 листопада, Землю може накрити магнітна буря. Вона буде пов'язана з потоком сонячного вітру, який мчить до нашої планети, повідомляє сайт спостережень за космічною погодою Spaceweather .

Зазначається, що магнітна буря буде слабкою категорії G1. В арктичних регіонах очікується північне сяйво.

Потік заряджених частинок, що рухається до Землі, пов'язаний з великою корональною дірою у південній частині Сонця.