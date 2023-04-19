Вчені попередили про магнітну бурю на Землі

Вона накриє планету вже 20 квітня.

Вчені заявили, що в четвер, 20 квітня, Землю може накрити магнітна буря. Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather , вона призведе до появи потужних полярних сяйв на планеті, інформує ZN.ua .

Вчені прогнозують магнітну бурю на Землі © Solar Dynamics Observatory

Наголошується, що буря буде викликана корональним викидом маси (СМЕ), який відокремився від Сонця 16 квітня. Він став наслідком появи нашої зірці нитки плазми. Нині СМЕ рухається у напрямку Землі.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.