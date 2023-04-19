Вчені попередили про магнітну бурю на Землі
Вона накриє планету вже 20 квітня.
Вчені заявили, що в четвер, 20 квітня, Землю може накрити магнітна буря. Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди
Наголошується, що буря буде викликана корональним викидом маси (СМЕ), який відокремився від Сонця 16 квітня. Він став наслідком появи нашої зірці нитки плазми. Нині СМЕ рухається у напрямку Землі.
Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.