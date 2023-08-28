Риба в Світовому океані все частіше "задихається" через глобальне потепління – вчені

Зниження рівня кисню у воді впливає на ріст, розмноження та рівень активності риби.

У зв’язку з глобальним потеплінням у водах Світового океану зменшується рівень розчиненого кисню, що є смертельним дзвоном для деяких риб, пише Phys.org .

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Цього року Атлантичний океан і Мексиканська затока тепліші, ніж будь-коли раніше, температура води в останній перевищила 31°С протягом одного тижня в серпні.

Вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень стежили за постійним підвищенням температури океану з квітня, і тисячі мертвих риб викидалися на берег у прибережних районах Флориди.

Службовці охорони дикої природи в деяких із цих районів звинуватили у вбивствах низький рівень кисню (гіпоксію) у воді.

«У міру підвищення температури у воді кількість доступного кисню зменшується. А занадто мало кисню створює проблеми для риб. Це важко уявити, але риба може потонути», - пояснив Мартін Гроселл, професор і завідувач кафедри морської біології та екології в Університеті Маямі.

Вищі температури можуть мати різний вплив на процеси в організмі риби.

«Коли температура підвищується, швидкість метаболізму зростає. Це означає, що рибам потрібно споживати більше кисню та енергії, щоб вижити. Якщо недостатньо кисню або бракує їжі, рибам доведеться компенсувати енергію за рахунок інших процесів, таких як розмноження та ріст, що може вплинути на всю популяцію», – сказала Даніель Макдональд, професор морської біології та екології та експерт з фізіології та поведінки риб.

На додачу до гіпоксії рівень смертності риб може підвищувати висока солоність, вважають вчені.

І хоча певні види риб почали мігрувати в більш прохолодні місця Світового океану, вчені все одно припускають, що через зміни клімату риба буде зменшуватися в своїх розмірах.