В Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудня

Погода в Україні в неділю, 11 грудня, буде теплішою, ніж усі попередні дні місяця. За прогнозом синоптиків, у більшості областей країни температура повітря вдень підвищиться до +10... +13 градусів, холодніше буде лише у західних областях. При цьому дощі продовжаться скрізь, окрім східних областей.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях очікуються опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. У цих областях у неділю похолодає. Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів, на Закарпатті синоптики передають від +2 до +7 градусів.

В усіх інших областях йтиме дощі, вночі стовпчики термометрів у середньому покажуть від 0 до +5 градусів, вночі буде від +6 до +13 градусів, на півдні - від +10 до +15 градусів. Вночі та вранці більшість північних та центральних областей очікується туман. Вітер переважно південно-східний, на заході північний, 7-12 м/с, удень у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю вдень буде помірний дощ. Температура по області вночі буде в межах 0... +5 градусів тепла, вдень очікується від +6 до +11 градусів. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +9 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У понеділок, 12 грудня, у західних областях України продовжаться снігопади, на дорогах ожеледиця. На решті території країни йтиме дощ. У південних областях та Закарпатті вночі буде від +1 до +6 градусів, вдень +9... +14 градусів.

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, до кінця другої декади грудня в Україну зайдуть аномальне потепління та дощі. З 11 по 15 грудня на тлі покращення погодних умов у південних та центральних регіонах температура повітря вдень становитиме до +15 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +4 до +10 градусів. На території Криму, як зазначає синоптик, повітря прогріється до рекордної позначки +18 градусів.

Раніше синоптики оновили прогноз погоди в Україні на Святого Миколая та Новий рік.