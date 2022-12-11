В Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудня

Погода в Україні в неділю, 11 грудня, буде теплішою, ніж усі попередні дні місяця. За прогнозом синоптиків, у більшості областей країни температура повітря вдень підвищиться до +10... +13 градусів, холодніше буде лише у західних областях. При цьому дощі продовжаться скрізь, окрім східних областей.

В Україну прийде аномальне потепління, але дощі продовжаться: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях очікуються опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. У цих областях у неділю похолодає. Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів, на Закарпатті синоптики передають від +2 до +7 градусів.

В усіх інших областях йтиме дощі, вночі стовпчики термометрів у середньому покажуть від 0 до +5 градусів, вночі буде від +6 до +13 градусів, на півдні - від +10 до +15 градусів. Вночі та вранці більшість північних та центральних областей очікується туман. Вітер переважно південно-східний, на заході північний, 7-12 м/с, удень у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю вдень буде помірний дощ. Температура по області вночі буде в межах 0... +5 градусів тепла, вдень очікується від +6 до +11 градусів. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +9 градусів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

В Україну прийде аномальне потепління, але дощі продовжаться: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

У понеділок, 12 грудня, у західних областях України продовжаться снігопади, на дорогах ожеледиця. На решті території країни йтиме дощ. У південних областях та Закарпатті вночі буде від +1 до +6 градусів, вдень +9... +14 градусів.

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, до кінця другої декади грудня в Україну зайдуть аномальне потепління та дощі. З 11 по 15 грудня на тлі покращення погодних умов у південних та центральних регіонах температура повітря вдень становитиме до +15 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +4 до +10 градусів. На території Криму, як зазначає синоптик, повітря прогріється до рекордної позначки +18 градусів.

Раніше синоптики оновили прогноз погоди в Україні на Святого Миколая та Новий рік.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Весна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дніВесна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дні
У Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканівУ Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканів
В Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудняВ Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудня
Блок рекламы


Похожие новости
Весна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дніВесна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дні
Магнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днівМагнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днів
Вже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудніВже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудні
Погода буде мерзенною: прогноз синоптика по Україні на 23 листопадаПогода буде мерзенною: прогноз синоптика по Україні на 23 листопада
"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу
В Україну йдуть заморозки та снігопади: коли та в яких регіонах різко похолодає у листопадіВ Україну йдуть заморозки та снігопади: коли та в яких регіонах різко похолодає у листопаді
На Україну йде сніговий фронт: прогноз та карта погодиНа Україну йде сніговий фронт: прогноз та карта погоди
В Україні цього тижня випаде сніг: карта погодиВ Україні цього тижня випаде сніг: карта погоди
Частина України засипле снігом: прогноз синоптика на наступний тижденьЧастина України засипле снігом: прогноз синоптика на наступний тиждень
Без дощів, але із заморозками: прогноз погоди у Києві до кінця листопадаБез дощів, але із заморозками: прогноз погоди у Києві до кінця листопада
Последние новости
Подгружаем последние новости