Вчені виявили найбільшу у світі популяцію гігантських скатів

Вчені з Marine Megafauna Foundation (MMF), the Marine Megafauna Foundation Ecuador та Manta Trust виявили, що гігантські скати манти, які мешкають біля узбережжя Еквадору, живуть тут у кількостях, які перевищують будь-які інші популяції цих риб. Як повідомляє Forbes , за 14 років вчені виявили тут 2800 особин цього виду.

Манти – дуже розумні істоти, які перебувають під загрозою зникнення. Їхня назва походить від їхнього зовнішнього вигляду, оскільки «манта» в перекладі з іспанської означає «ковдра» або «плащ». Вони живуть в океанських водах тропічних, субтропічних та помірних кліматичних зон і харчуються планктоном та іншими дрібними тваринами.