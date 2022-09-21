Вчені висловили занепокоєння активністю гігантського вулкана під Новою Зеландією

Новозеландські вчені знову заявили про побоювання, пов'язані з гігантським вулканом Таупо. Він був джерелом найруйнівніших вивержень, які сталися за останні 5000 років, повідомляє Sky News.

Геологічне агенство GeoNet заявило, що зафіксувала близько 700 невеликих землетрусів під озером Таупо. Воно заповнює кальдеру вулкана та є найбільшим озером Нової Зеландії.