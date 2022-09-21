Вчені висловили занепокоєння активністю гігантського вулкана під Новою Зеландією

Під озером вулкана Таупо зафіксували серію землетрусів, інформує ZN.ua.

Вчені висловили занепокоєння активністю гігантського вулкана під Новою Зеландією
Вчені помітили нові можливі ознаки виверження вулкана Таупо
© EarthSky

Новозеландські вчені знову заявили про побоювання, пов'язані з гігантським вулканом Таупо. Він був джерелом найруйнівніших вивержень, які сталися за останні 5000 років, повідомляє Sky News.

Геологічне агенство GeoNet заявило, що зафіксувала близько 700 невеликих землетрусів під озером Таупо. Воно заповнює кальдеру вулкана та є найбільшим озером Нової Зеландії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
У вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та датиУ вересні Україну накриє хвиля тепла до +34: карта та дати
Карпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відеоКарпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відео
В Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижняВ Україні похолодає до +4 та заллє дощами: прогноз на неділю та початок тижня
Блок рекламы


Похожие новости
Магнітні бурі у вересні: вчені назвали небезпечні дніМагнітні бурі у вересні: вчені назвали небезпечні дні
Магнітні бурі у серпні: вчені розповіли про небезпечні дніМагнітні бурі у серпні: вчені розповіли про небезпечні дні
Стихія обрушиться на Україну з новою силою: де чекати сюрпризів від негодиСтихія обрушиться на Україну з новою силою: де чекати сюрпризів від негоди
На Сицилии началось извержение крупнейшего в Европе вулкана
Произошло извержение вулкана Стромболи
Колоссальное извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
На Суматре началось извержение вулкана Синабунг (ФОТО, ВИДЕО)
На Бали вновь произошло извержение вулкана
На Бали началось извержение вулкана Агунг (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости