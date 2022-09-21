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2022-09-21
Вчені висловили занепокоєння активністю гігантського вулкана під Новою Зеландією
Під озером вулкана Таупо зафіксували серію землетрусів, інформує
Вчені помітили нові можливі ознаки виверження вулкана Таупо© EarthSky
Новозеландські вчені знову заявили про побоювання, пов'язані з гігантським вулканом Таупо. Він був джерелом найруйнівніших вивержень, які сталися за останні 5000 років, повідомляє
Геологічне агенство GeoNet заявило, що зафіксувала близько 700 невеликих землетрусів під озером Таупо. Воно заповнює кальдеру вулкана та є найбільшим озером Нової Зеландії.
Фаїна Вауліна, ZN.ua