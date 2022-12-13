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2022-12-13
Магнітні бурі: вчені уточнили прогноз на другу половину грудня
12 грудня на Сонці зареєстрували дев'ять груп плям.
На Сонці зареєстрували кілька груп плям© European Space Agency
Наприкінці грудня на Землі очікується одразу кілька магнітних бур, одна з них може накрити планету на Різдво 25 грудня. Про це свідчать
Так, згідно з прогнозом, геомагнітне поле буде збудженим 19-20 та 22-31 грудня. Магнітні бурі класу G1, слабкі, очікуються 22 та 25-28 грудня.
Фаїна Вауліна, ZN.ua