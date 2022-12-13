Магнітні бурі: вчені уточнили прогноз на другу половину грудня

12 грудня на Сонці зареєстрували дев'ять груп плям.

Магнітні бурі: вчені уточнили прогноз на другу половину грудня
На Сонці зареєстрували кілька груп плям
© European Space Agency

Наприкінці грудня на Землі очікується одразу кілька магнітних бур, одна з них може накрити планету на Різдво 25 грудня. Про це свідчать дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Так, згідно з прогнозом, геомагнітне поле буде збудженим 19-20 та 22-31 грудня. Магнітні бурі класу G1, слабкі, очікуються 22 та 25-28 грудня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Весна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дніВесна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дні
В Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогнозВ Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогноз
У Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканівУ Перу від пташиного грипу загинуло понад 10 000 пеліканів
В Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудняВ Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудня
Магнітні бурі: вчені уточнили прогноз на другу половину грудняМагнітні бурі: вчені уточнили прогноз на другу половину грудня
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогнозВ Україні вдарять морози до -10: синоптик дала новий прогноз
Прогноз погоди на 13 грудня від УкргідрометцентруПрогноз погоди на 13 грудня від Укргідрометцентру
В Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудняВ Україну прийде аномальне потепління: прогноз погоди на 11-12 грудня
Весна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дніВесна увірветься в Україну посеред грудня: синоптик порадувала прогнозом на найближчі дні
Магнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днівМагнітні бурі у грудні: прогноз небезпечних днів
Вже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудніВже на початку місяця: вчені прогнозують магнітну бурю у грудні
Погода буде мерзенною: прогноз синоптика по Україні на 23 листопадаПогода буде мерзенною: прогноз синоптика по Україні на 23 листопада
"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу"Обережно": Україну накриє лютий циклон зі снігом та штормовим вітром, деталі прогнозу
На Україну йде сніговий фронт: прогноз та карта погодиНа Україну йде сніговий фронт: прогноз та карта погоди
Частина України засипле снігом: прогноз синоптика на наступний тижденьЧастина України засипле снігом: прогноз синоптика на наступний тиждень
Последние новости
Подгружаем последние новости