Зодіакальне світло: у березні мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне явище

Щоб побачити його, потрібно вибрати максимально темне місце для спостережень, інформує ZN.ua.

Зодіакальне світло: у березні мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне явище
Зодіакальне світло можна спостерігати після заходу сонця
© ESO/Y. Beletsky

Починаючи з 9 березня, протягом кількох тижнів жителі Землі зможуть спостерігати дивовижне волосся світла в нічному небі, яке може набувати форми піраміди. Цей ефект відомий як зодіакальне світло, повідомляє Space.com.

Феномен виникає в результаті відбиття світла від частинок пилу між Сонцем та Землею. Але зодіакальне світло не так легко побачити, воно настільки слабке, що необхідно вибрати місце, взагалі позбавлене світлового забруднення, як природного, так і штучного. Крім того, побачити його можна обмежений час: протягом 90 хвилин приблизно через 1,5 години після заходу сонця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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