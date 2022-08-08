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2022-08-08
Цього тижня жителі Землі зможуть побачити останню у 2022 році суперповню
Серпневий повний місяць отримав назву осетрового.
11 серпня можна буде побачити останню суперповню 2022 року© twitter.com
У четвер, 11 серпня, жителі Землі зможуть спостерігати четверту і останню суперповню цього року. Як повідомляє
Портал зазначає, що сліпучий місячний танець оцінять не всі спостерігачі за небом. Супермісяць співпаде у часі з піком одного з найочікуваніших метеорних дощів року – Персеїдами. Зазвичай спостерігачі можуть побачити 50-60 метеорів на годину, але повний місяць знизить кількість «зірок, що падають», які можна помітити, до 10-20 на годину.
Фаїна Вауліна, ZN.ua