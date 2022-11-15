В Україні цього тижня випаде сніг: карта погоди

На сильні морози й замети чекати поки що не доводиться, але вже цього тижня в Україні випаде сніг.

Синоптики Meteoprog зробили прогноз погоди в Україні з 15 до 18 листопада, інформує Апостроф.

Погода 15 листопада, вівторок

У більшості областей переважатиме хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Середня денна температура встановиться на рівні +6 градусів, однак на сході країни буде прохолодніше до +1 градуса, а на заході й на півдні тепліше - до +11 градусів.

Погода 16 листопада, середа

На всій території України прогнозується хмарна погода подекуди з опадами. Дощі прогнозуються у західних регіонах та в Києві, але разом з цим там очікується доволі комфортна для листопада температура повітря. Водночас у північних і східних областях уночі стовпчик термометра покаже "мінус".

Погода 17 листопада, четвер

Похмура погода не залишить Україну і в четвер. Невеликі дощі спостерігатимуться у західних, центральних і східних регіонах. Однак на всій території країни, окрім північних і північно-західних регіонів, буде трішки тепліше, аніж у середу.

Погода 18 листопада, п'ятниця

У п'ятницю в українських містах випаде сніг! Синоптики прогнозують снігові опади в Луганській, Донецькій, Чернігівській, Полтавській, Київській і Черкаській областях. На крайньому сході й крайній півночі сильний сніг, а в решті регіонів мокрий сніг.

Крім того, у багатьох областях уночі спостерігатиметься "мінусова" температура повітря.


Ліза Бровко, Апостроф





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