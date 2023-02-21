Морози до – 14: синоптик розповів, якою буде погода цього тижня

Незважаючи на наближення весни, цього тижня українців чекають морозні дні. За прогнозом кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, з 20 по 26 лютого погода у нашій країні буде нестійкою.

Очікується періодична зміна циклонічної діяльності на антициклонічну та навпаки. У третій декаді лютого зима бореться з весняними процесами, що відбивається у контрастах температури повітря, кількості та видах опадів, а також коливаннями атмосферного тиску.