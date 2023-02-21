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2023-02-21
Морози до – 14: синоптик розповів, якою буде погода цього тижня
В середу в Україну прийдуть морози.
© Василь Артюшенко, ZN.UA
Незважаючи на наближення весни, цього тижня українців чекають морозні дні.
Очікується періодична зміна циклонічної діяльності на антициклонічну та навпаки. У третій декаді лютого зима бореться з весняними процесами, що відбивається у контрастах температури повітря, кількості та видах опадів, а також коливаннями атмосферного тиску.
Аліса Ігітян, ZN.ua