До +38: синоптик попередив про повернення спеки

В більшості областей очікується суттєве підвищення температури.

Липень 2023, як і прогнозували синоптики, приніс в Україну нестійку погоду. Після короткого періоду похолодання, в більшість регіонів прийде спека, інформує ZN.ua .

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За прогнозом кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, починаючи з вівторка, до нас прийде нестійка та спекотна повітряна маса балканського походження. Атмосферний тиск виявиться нижчим за норму. Значний вміст вологи і високі параметри нестійкості стануть причиною періодичного випадання опадів у супроводі гроз, місцями граду і сильних шквалів.

На півдні, сході та в центрі України суттєво підвищиться температура. Більш комфортні показники температурного фону збережуться у західних областях. На вихідні погода стабілізується, а опади припиняться на більшій частині країни.

Понеділок, 24 липня

На території більшості областей переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується західної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С, у південних та південно-західних областях +28…+32 °С.

Вівторок, 25 липня

У західних областях очікується нестійка погода: пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С, у південній частині місцями +34…+36 °С.

Середа, 26 липня

Грозові дощі збережуться у західних областях, вдень також нестійка погода прийде в північні та центральні регіони України. Місцями на Правобережжі спостерігатимуться шквали, сильні зливи та град. У східних та південних областях сухо та спекотно. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, у центральних та південних областях вдень окремі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С, у центральних та південних областях місцями +36…+38 °С. У західній частині помітно прохолодніше – в денні години +18…+23 °С.

Четвер, 27 липня

Вночі у центральних, північних та західних областях пройдуть грозові дощі, місцями сильні опади. Вдень по всій території країни, крім східних областей та Криму очікуються зливи, грози, град та шквали, 18 – 23 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 °С, вдень +18...+23 °С. У центральних, південних та східних областях вночі +19…+24 °С, вдень +31…+36 °С.

П'ятниця, 28 липня

Суха та малохмарна погода очікується у західних областях; на решті території країни пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть сильними. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +21...+26 °С.

Субота, 29 липня

Під впливом поля підвищеного тиску у більшості областей України опадів не передбачається. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час опиниться в межах +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С, на півдні до +32 °С.

Неділя, 30 липня

Утримається погода без істотних опадів. Вітер західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі складе +14...+19°С, вдень +26...+31°С, у південних областях до +33°С.