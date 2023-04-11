У квітні відбудеться рідкісне гібридне затемнення: хто його зможе побачити

Затемнення перейде від повного до кільцеподібного.

20 квітня мешканці деяких регіонів Тихого та Індійського океанів зможуть спостерігати рідкісне явище – гібридне сонячне затемнення. Явище змінюватиметься від повного до кільцеподібного в міру того, як тінь Місяця рухається диском Сонця, повідомляє Space.com.

У квітні відбудеться рідкісне гібридне затемнення: хто його зможе побачити
У деяких регіонах Землі можна буде спостерігати гібридне затемнення
© Adam Moore/twitter

У деяких регіонах Місяць повністю закриє диск Сонця, а в інших – буде видно кільце світла. Такі події дуже рідкісні, вони трапляються раз на кілька століть, інформує ZN.ua.

Побачити гібридне затемнення зможуть жителі Австралії та сходу Індонезії. Деякі спостерігачі в цьому регіоні зможуть побачити повне сонячне затемнення, тоді як інші – кільце вогню. Ті, хто не зможе побачити гібридне затемнення, зможуть спостерігати часткове затемнення, Місяць "відкусить" тільки шматочок Сонця.

На Землі є дві точки, де затемнення перейде від кільцеподібного до повного і знову до кільцеподібного. Однак ці дві точки знаходяться у віддалених районах посеред океану.

Часткове затемнення можна побачити в багатьох інших регіонах, включаючи південні території Франції, де буде закрито 93% Сонця, Папуа-Нову Гвінею, де буде закрито 87% Сонця, і Маршаллові острови, де 95% сонячного диска буде закрито Місяцем.

Минулого разу гібридне затемнення спостерігалося 10 років тому, 3 листопада 2013 року, а наступне очікується у листопаді 2031 року. Після цього настане тривала перерва: гібридні затемнення не можна буде спостерігати до 2164 року.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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